Сундлинг о словах Бородавко, что норвежцы и шведы не хотят победы Непряевой в общем зачете: «Это кажется просто абсурдом»

Шведские лыжники прокомментировали слова Юрия Бородавко, считающего, что за отстранением России от соревнований стоят норвежцы и шведы, не желающие видеть победу в общем зачете.

«Видимо, одна из целей норвежской федерации или шведской федерации заключается в том, что они против. Просто не хотят видеть нас на пьедестале», – сказал ранее Бородавко.

«Я могу гарантировать, что это вообще не имеет ничего общего с тем, чтобы не дать Непряевой выиграть Кубок мира. Речь не об этом. Кроме того, думаю, Непряева все равно победит. Так что они могут успокоиться», – сказал спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрем.

«Это кажется просто абсурдом», – отметила Йонна Сундлинг.

«Если у кого-то есть подобные мысли, то он не понимает всей серьезности ситуации», – добавил .