Российские прыгуны на лыжах с трамплина завершили международный сезон

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Сборные России по прыжкам на лыжах с трамплина не выступят на оставшихся международных соревнованиях в сезоне-2021/22.

Об этом сообщил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

«Мы завершаем международный сезон, ситуация усугубляется. Сейчас возвращаем команду с юношеского первенства мира, там оставаться небезопасно, чуть ли не эвакуируем. Завтра возвращаем прыжковые команды из Норвегии», – сказал Дубровский.

В программе мужского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина осталось четыре этапа, женского – три. 

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