Олимпийский чемпион по горным лыжам Кьетиль Янсруд объявил о завершении карьеры

Норвежский горнолыжник объявил о завершении карьеры.

«Скоростной спуск в Квитфьелле в эту субботу станет моей последней гонкой в качестве активного горнолыжника.

Целый ряд мыслей привел меня к этому решению – нелегко отказываться от того, чем ты занимался всю жизнь. Однако я очень рад, что решил завершить карьеру в Квитфьелле, где в 2012-м одержал свою первую победу, и с тех пор каждый год соревнуюсь на глазах у семьи и друзей.

Я с нетерпением жду возможности проводить больше времени с семьей, с близкими – это единственное, что имеет значение», – написал Янсруд.

36-летний норвежец – олимпийский чемпион в супергиганте, всего на его счету 5 наград Игр (1-2-2), он завоевал золото и два серебра чемпионатов мира. Янсруд одержал 23 победы на этапах Кубка мира, взял 4 Малых хрустальных глобуса, а также дважды был вторым в общем зачете Кубка мира.