Российские и белорусские лыжники не выступят на заключительных этапах серии Ski Classics

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Организаторы серии Visma Ski Classics сообщили, что российские и белорусские лыжники не будут допущены к заключительным этапам соревнований.

Решение организаторов связано с текущей ситуацией на Украине. 

«Мы не можем гарантировать безопасность российских и белорусских спортсменов на наших объектах в сложившейся ситуации.

Но самое важное для нас – внести свой вклад, какой бы малым он ни был, чтобы противостоять тому, что мы считаем неправильным», – заявил генеральный директор Ski Classics Дэвид Нильссон.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ. 

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