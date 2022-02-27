Швейцарская фристайлистка Фанни Смит получит бронзу Олимпиады-2022 после апелляции. FIS отменила желтую карточку, из-за которой она заняла 4-е место

Швейцарская фристайлистка Фанни Смит получит бронзовую медаль Олимпиады-2022 в Пекине.

17 февраля Смит соревновалась в ски-кроссе и финишировала третьей, однако судьи переместили спортсменку на четвертое место, дав ей желтую карточку. Арбитры посчитали, что при прохождении трассы Смит помешала немке Даниэле Майер.

После этого Смит подала апелляцию в комиссию Международной федерации лыжного спорта (FIS), которая в итоге решила отменить наказание в виде карточки.

«Апелляционная комиссия собиралась четыре раза и несколько часов просматривала как видео, так и письменную документацию. В конечном итоги комиссия решила, что контакт спортсменок был результатом последовательности действий, которые произошли синхронно», – заявили в FIS, отметив, что эти действия не были преднамеренными.

Комиссия посчитала, что во время соревнований судьи должны были вынести предупреждение, которое по правилам не влечет за собой каких-либо санкций. Таким образом, Майер лишится бронзовой медали.