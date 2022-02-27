Бородавко о выступлении сборной России на этапах Кубка мира в Норвегии: «На данный момент все в силе»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что российская команда планирует выступить на этапах Кубка мира в Драммене и Осло.

«Пока мы планируем выступить в Норвегии, билеты на завтра куплены. Как будет дальше – посмотрим по ходу ситуации. На данный момент все в силе», – сказал Бородавко.

Ранее организаторы спринта на этапе Кубка мира в Драммене призвали Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отстранить Россию от соревнований в связи с ситуацией на Украине.

Этап Кубка мира в Драммене пройдет 3 марта, этап в Осло – 5-6 марта. 

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