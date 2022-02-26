Непряева о спринте на Кубке мира: «Надеюсь, Лампич снимут, потому что так нельзя делать. Просто внаглую подрезать! За это надо наказывать»

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Лахти, где она финишировала шестой.

«Надеюсь, Лампич (словенская лыжница, занявшая пятое место – Sports.ru) снимут, потому что так нельзя делать. Просто внаглую подрезать! Я считаю, за это надо наказывать. Не говорила с ней. А смысл?

В финале уже было очень тяжело – немножко не хватило. До этого в забегах чувствовала себя достаточно уверенно. В финале уже подвисла. Я как вышла плохо со старта, так у мня и не получалось выбраться, не пускали меня.

С Сундлинг можно бороться, просто надо быть чуть сильнее.

Моя задача – за счет спринтов увеличивать отрыв в общем зачете Кубка мира, потому что в дистанционных гонках Эбба Андерссон очень сильна. Ну, конечно, и я не промах. Но за счет спринтов у меня есть небольшое преимущество. Надеюсь, это мне поможет как минимум удержать отрыв. Конечно, хотелось бы его еще увеличить.

Завтра – посмотрим, но сегодня пока отдала все силы. Сейчас буду восстанавливаться», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».