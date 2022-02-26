Непряева о спринте на Кубке мира: «Надеюсь, Лампич снимут, потому что так нельзя делать. Просто внаглую подрезать! За это надо наказывать»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Словении жен Анамария Лампич Наталья Непряева Юнна Сундлинг Эбба Андерссон Лыжи

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Лахти, где она финишировала шестой.

«Надеюсь, Лампич (словенская лыжница, занявшая пятое место – Sports.ru) снимут, потому что так нельзя делать. Просто внаглую подрезать! Я считаю, за это надо наказывать. Не говорила с ней. А смысл?

В финале уже было очень тяжело – немножко не хватило. До этого в забегах чувствовала себя достаточно уверенно. В финале уже подвисла. Я как вышла плохо со старта, так у мня и не получалось выбраться, не пускали меня.

С Сундлинг можно бороться, просто надо быть чуть сильнее.

Моя задача – за счет спринтов увеличивать отрыв в общем зачете Кубка мира, потому что в дистанционных гонках Эбба Андерссон очень сильна. Ну, конечно, и я не промах. Но за счет спринтов у меня есть небольшое преимущество. Надеюсь, это мне поможет как минимум удержать отрыв. Конечно, хотелось бы его еще увеличить.

Завтра – посмотрим, но сегодня пока отдала все силы. Сейчас буду восстанавливаться», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные