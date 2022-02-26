Наталья Непряева: «Очень хотелось бы оторваться от соперниц в Кубке мира. У меня есть преимущество – это спринты»

Российская лыжница рассказала о квалификации конькового спринта в Лахти, а также о борьбе за общий зачет Кубка мира.

«Сегодня самочувствие было достаточно неплохое. Мне кажется, с первых полуфиналов больше шансов, если что, пройти лаки-лузером. Стараюсь всегда первые два забега выбирать.

Очень хотелось бы оторваться от соперниц в Кубке мира. Конечно, я слежу, потому что это очень важно для меня. Я слежу, анализирую. очень сильна на дистанции, надеюсь, там я смогу с ней побороться, не буду уступать.

Да, у меня есть преимущество – спринты, в которых нужно делать больше отрыв, что я и буду стараться», – сказала Непряева в эфире .