Наталья Непряева: «Очень хотелось бы оторваться от соперниц в Кубке мира. У меня есть преимущество – это спринты»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Швеции жен Наталья Непряева Эбба Андерссон Лыжи

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о квалификации конькового спринта в Лахти, а также о борьбе за общий зачет Кубка мира.

«Сегодня самочувствие было достаточно неплохое. Мне кажется, с первых полуфиналов больше шансов, если что, пройти лаки-лузером. Стараюсь всегда первые два забега выбирать.

Очень хотелось бы оторваться от соперниц в Кубке мира. Конечно, я слежу, потому что это очень важно для меня. Я слежу, анализирую. Эбба Андерссон очень сильна на дистанции, надеюсь, там я смогу с ней побороться, не буду уступать.

Да, у меня есть преимущество – спринты, в которых нужно делать больше отрыв, что я и буду стараться», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные