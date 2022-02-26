Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022, спринт, свободный стиль. Смотреть онлайн

26 февраля на Кубке мира по лыжным гонкам 2021/2022 в Лахти пройдут соревнования по спринту в свободном стиле среди мужчин и женщин.

Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 13:15 по московскому времени. Смотреть онлайнспринт в свободном стиле на Кубке мира по лыжным гонкам можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

Расписание соревнований

13:15 — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины («Матч ТВ»).

13:55 — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины («Матч ТВ»).

15:30 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).

Участники этапа Кубка мира по лыжным гонкам из России

Анастасия Рыгалина, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Христина Мацокина

Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин

Результаты Кубка мира по лыжным гонкам 2021/2022

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти