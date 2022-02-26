Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022, спринт, свободный стиль. Смотреть онлайн

26 февраля на Кубке мира по лыжным гонкам 2021/2022 в Лахти пройдут соревнования по спринту в свободном стиле среди мужчин и женщин.
Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 13:15 по московскому времени. Смотреть онлайнспринт в свободном стиле на Кубке мира по лыжным гонкам можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.
Расписание соревнований
- 13:15 — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины («Матч ТВ»).
- 13:55 — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины («Матч ТВ»).
- 15:30 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
Участники этапа Кубка мира по лыжным гонкам из России
- Анастасия Рыгалина, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Христина Мацокина
- Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин
Результаты Кубка мира по лыжным гонкам 2021/2022
Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти