Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022, спринт, свободный стиль. Смотреть онлайн

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26 февраля на Кубке мира по лыжным гонкам 2021/2022 в Лахти пройдут соревнования по спринту в свободном стиле среди мужчин и женщин.

Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 13:15 по московскому времени. Смотреть онлайнспринт в свободном стиле на Кубке мира по лыжным гонкам можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

Расписание соревнований 

 

  • 13:15 — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины («Матч ТВ»).
  • 13:55 — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины («Матч ТВ»).
  • 15:30 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).

Участники этапа Кубка мира по лыжным гонкам из России

 

  • Анастасия Рыгалина, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Христина Мацокина
  • Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин

Результаты Кубка мира по лыжным гонкам 2021/2022

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

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