Сборные Австралии, Великобритании, Германии и Швейцарии не выступят на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле

Сборные Австралии, Великобритании, Германии и Швейцарии не примут участия в соревнованиях этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «акробатика», которые пройдут 26 и 27 февраля в Ярославле.

Об этом сообщила Федерация фристайла России.

Несмотря на это, соревнования пройдут в запланированном формате: 26 февраля – индивидуальные соревнования, 27 февраля – командные.

Российскую команду в мужских соревнованиях представят Илья и , Станислав Никитин, Ильдар Хакимов, Арсений Вагин, Артем Потапов. В женских соревнованиях выступят Любовь Никитина, Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова.