Вяльбе о терапевтических исключениях: «Если спортсмен 20 лет с ними выступает, закрадывается сомнение, что это – хроническая болезнь или хронический обман?»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) поделилась мнением о терапевтических исключениях у спортсменов.

«Я не против терапевтических исключений, ради бога – если человек болен, то пусть им пользуется. Не знаю, почему мои слова по этой теме так болезненно воспринимают, но я уже несколько раз объясняла свою мысль.

Есть же протоколы соревнований, в которых указаны различные данные о спортсмене; так пусть будет еще один столбик, в котором бы указывалось, есть терапевтическое исключение или нет, и сколько их.

Я не хочу знать, чем болен человек, но почему миру не знать, здоровый человек или ему стоит посочувствовать. Мне кажется, это было бы правильно.

Еще раз: мне неинтересно, чем они болеют, тем более что нам говорят, что это неэтично. Пусть даже препараты не указывают, но можно же хотя бы указывать, сколько их – одно или пять.

Если у спортсмена в прошлом году было, а в этом нет, значит, человек вылечился. А если он на протяжении 20 лет с исключением выступает, закрадывается сомнение, что это – хроническая болезнь или хронический обман?

Люди действительно попадают в различные ситуации, медицинская помощь может потребоваться в любой момент, но если люди десять лет бегают с терапевтическими исключениями, то другим это не совсем понятно. Мне не очень понятно», – сказала Вяльбе.

Елена Вяльбе: «Мы лучшие среди здоровых. Практически у всех иностранцев есть терапевтические исключения – это легализованный допинг»