Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с российскими паралимпийцами 21 февраля.

Мероприятие пройдет в форме видеоконференции. Участие в ней примут спортсмены, проходящие заключительный этап подготовки на тренировочных базах в Алтае, Приморском крае, Новосибирской и Сахалинской областях.

Сегодня в Пекине прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр. 4 февраля в столице Китая стартует зимняя Паралимпиада.

Олимпиада-2022 официально закрыта! Тут вся красота церемонии и королевское золото Большунова – прощание с Пекином 😪