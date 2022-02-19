Сборная России установила рекорд по количеству наград на зимних Олимпийских играх – 31 медаль

Сборная России на Олимпиаде-2022 в Пекине установила рекорд по количеству завоеванных медалей в своей истории.
Российские спортсмены взяли уже 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых).
До этого лучший результат сборной России на зимней Олимпиаде – 30 медалей в Сочи-2014.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Олимпиада 2022 в Пекине: медальный зачет
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