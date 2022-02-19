Петтер Нортуг: «Поздравляю Большунова – короля Олимпиады. Сегодня будет водка в отеле русских»

двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг прокомментировал победу Александра Большунова в марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Всю почесть мира Большунову – он делает просвет фантастическим маневром. А потом ускоряется Якимушкин, у него очень хорошие лыжи.

Сегодня будет водка в отеле русских. Большунов так силен. Когда мы знаем, насколько хорош Крюгер, а Большунов так запросто от него уходит! Потрясающая гонка.

Король лыж – как говорят в России, когда ты выигрываешь скиатлон и 30 км.

Поздравляю Большунова – короля Олимпиады, он великолепен. Бьем поклон. Бронза Крюгеру – он пытался. Поздравляю Симена с бронзой.

Поздравляем Вяльбе и Россию с командной победой. Еще раз поздравляем Большунова с отличной Олимпиадой, к которой он долго готовился», – сказал Нортуг в эфире TV2.