«Олимпийские игры – главный старт, и дальше уже можно не бежать». Большунов пошутил о дальнейшем участии в Кубке мира

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Большунов в шутливой форме заявил, что не планирует выступать в этом сезоне на этапах Кубка мира после Олимпиады. 

«Что касается этапа Кубка мира в Лахти, то не знаю, наверное, не поеду. Потом (на оставшиеся этапы Кубка мира), может быть, тоже не поеду. Олимпийские игры – это главный старт, и дальше уже можно не бежать», – сказал Большунов.

После Олимпиады запланированы еще пять этапов Кубка мира. Финал пройдет с 18 по 20 марта в Тюмени. 

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