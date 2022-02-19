«Олимпийские игры – главный старт, и дальше уже можно не бежать». Большунов пошутил о дальнейшем участии в Кубке мира

Двукратный олимпийский чемпион в шутливой форме заявил, что не планирует выступать в этом сезоне на этапах Кубка мира после Олимпиады.

«Что касается этапа Кубка мира в Лахти, то не знаю, наверное, не поеду. Потом (на оставшиеся этапы Кубка мира), может быть, тоже не поеду. Олимпийские игры – это главный старт, и дальше уже можно не бежать», – сказал Большунов.

После Олимпиады запланированы еще пять этапов Кубка мира. Финал пройдет с 18 по 20 марта в Тюмени.

Большунов – олимпийский чемпион! Теперь у него вся коллекция: золото Игр и ЧМ, Кубок мира и Тур де Ски