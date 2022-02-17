Олимпиада-2022. Фристайл. Гу Айлин, Каркер, Сильдару выступят в финале хаф-пайпа

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18 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет финал женского лыжного хаф-пайпа. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фристайл

Женщины

Хаф-пайп

Финал

Начало – 4.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Сабрина Какмакли (Германия)

2. Эми Фрейзер (Канада)

3. Кайли Маргулис (США)

4. Ханна Фаульхабер (США)

5. Брита Сигурни (США)

6. Ли Фанхуэй (Китай)

7. Кэсси Шарп (Канада)

8. Чжан Кэсинь (Китай)

9. Зои Эткин (Великобритания)

10. Келли Сильдару (Эстония)

11. Рейчел Каркер (Канада)

12. Гу Айлин (Китай)

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