Евгений Климов: «Не верю в умышленное применение допинга Валиевой. Думаю, с ней все в порядке, она полностью себя оправдает»

Российский прыгун на лыжах с трамплина поделился эмоциями от участия в Олимпиаде-2022, а также прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

Климов в составе российской команды стал серебряным призером Игр в командном миксте.

«Невероятные ощущения после возвращения с Олимпийских игр, мы очень счастливы за себя, за команду и за наш вид спорта.

У нас была задача спокойно начать тренировки, почувствовать трамплин, понять его как можно раньше и постепенно добавлять к стартам. К соревнованиям мы вышли в хорошей форме, сделали хорошие прыжки.

Дальше планирую около недели провести дома и поехать на этапы Кубка мира – целый месяц впереди.

За другими видами спорта, конечно, следил. Наши лыжники и лыжницы – молодцы, фигуристы – очень сильные ребята.

Историю с Камилой Валиевой тяжело комментировать, не вдавался в подробности на этот счет. Нет, конечно, в умышленное применение допинга Валиевой не верю, думаю, с ней все в порядке, она полностью себя оправдает», – сказал Климов.

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?