Депутат Свищев: «Большунов заслуживает быть знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает, что двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов должен быть знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады-2022.

– один из самых успешных спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

Решение будет принимать Олимпийский комитет России. Но я считаю, что Большунов заслуживает быть знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Олимпийских игр.

По сути, наша команда лыжников, и в частности Александр, стали движущей силой сборной на в Пекине В этом есть большая заслуга и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе», – сказал Свищев.

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