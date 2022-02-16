Депутат Свищев: «Большунов заслуживает быть знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает, что двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов должен быть знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады-2022.

«Александр Большунов – один из самых успешных спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

Решение будет принимать Олимпийский комитет России. Но я считаю, что Большунов заслуживает быть знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Олимпийских игр.

По сути, наша команда лыжников, и в частности Александр, стали движущей силой сборной на Олимпиаде в Пекине В этом есть большая заслуга и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе», – сказал Свищев. 

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