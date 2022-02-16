Юрий Бородавко: «Почему Большунов не подошел к Терентьеву? Может, был недоволен собой, может, им. Зная максимализм Большунова, наверное, он хотел победы»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость о том, что Александр Большунов не вышел к Александру Терентьеву после финиша в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня российский дуэт завоевал в гонке серебро.

«Я не знаю, в чем здесь история. Почему он не подошел? Может быть, он недоволен был собой, может, недоволен Терентьевым. Поговорим, узнаем.

Зная максимализм Большунова, наверное, он хотел победы. Нужно радоваться и этой бронзовой медали, она действительно выстраданная, заслуженная», – сказал Бородавко.