Горнолыжник Хорошилов после участия в пяти Олимпиадах: «Еще один сезон я точно настроен выступать и бороться за подиумы»

Российский горнолыжник Александр Хорошилов рассказал о дальнейших планах в спортивной карьере.

Сегодня 38-летний спортсмен занял десятое место в слаломе на зимних Играх в Пекине. Для него это пятое подряд участие в Олимпиадах.

«Выступление было отличным, трасса просто супер, ребята все подготовили замечательно. Конкуренция была жесткая и плотная, конечно, хотелось бы завоевать медаль, но допустил ошибки, которые здесь стоят очень дорого. На одном из чемпионатов мира я занял пятое место, но на Олимпиадах я сегодня показал лучший результат.

К сожалению, я не остаюсь на командную гонку, завтра уже улетаю домой. Если бы был параллельный слалом, я бы остался. Дальше я прилетаю в Европу и готовлюсь к следующим двум этапам Кубка мира в Германии», – сказал Хорошилов.

Также горнолыжник ответил на вопрос о возможном выступлении на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Пока я буду строить планы на следующий сезон, буду смотреть, смогу ли в принципе вернуться в форму. Конечно, последний этап Кубка мира вселил в меня эту уверенность. Еще один сезон я точно настроен выступать и бороться за подиумы», – добавил спортсмен.

Олимпиада-2022. Горные лыжи. Ноэль выиграл золото в слаломе, Хорошилов – 10-й