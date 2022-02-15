Тренер сборной Норвегии Носсум: «Последние годы мы были хуже в классике, чем российская команда. Нам есть куда расти»

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум рассказал о конкуренции с российскими лыжниками.

«Последние годы мы были хуже в классике, чем российская команда. Нам есть куда расти. В коньке мы на уровне со всеми, но в классике русские чуть впереди.

Все изумляются, когда Норвегия не выигрывает эстафету. Это причиняет боль и ранит всю нацию, не только нас самих.Возможно, это случайность, что у нас больше хороших конькистов, но нам предстоит потрудиться, чтобы продвинуться вперед в классике.

На ЧМ-2025 в Тронхейме индивидуальная гонка на 15 км пройдет классикой, насколько я знаю. Вернуть норвежскую гегемонию в классике – очень хорошая рабочая цель для норвежских мужских лыжных гонок, – отметил Носсум.

«Мы были третьим и четвертым на 15 км, то есть мы не совсем безнадежны в классике. Но российская команда просто-напросто лучше нас. У нас не было и шансов в эстафете», – сказал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн.

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