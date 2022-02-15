Червоткин о Пекине-2022: «Норвежцы в шоке? А пусть побудут. Надеюсь, мы сможем это повторить и на следующий год»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Алексей Червоткин рассказал о значимости Александра Большунова для сборной России, а также о конкуренции с норвежской командой.

– Он (Большунов) – лидер команды. И он же открыто говорил прессе, что если нужно будет, готов собрать ребят. Не маме, папе или друзьям, а прямо сказал. И если бы посчитал, что это нужно, – сделал бы однозначно.

– Каково тренироваться рядом с ним?

– По-разному. Где-то тянешься, а где-то можешь перебрать. При этом ты в любой момент можешь сравнить свое состояние на фоне такого спортсмена – это удобно. В подготовительный период Александр всегда загружен, но он даже в таком состоянии держит невероятно высокую скорость. Это подстегивает, заставляет тянуться.

– Он же не любит тренироваться, когда кто-то рядом?

– Так и есть. Когда-то это его раздражает. Мы можем провести какую-нибудь интервальную тренировку вместе, но обычно он соглашается на это, когда его самочувствие не очень хорошее. И ему нужно, чтобы его кто-то подстегивал. А когда у него все хорошо – уходит и тренируется сам.

– У вас, получается, сейчас самая сильная группа в мире (Червоткин тренируется под руководством Юрия Бородавко – Sports.ru)?

– Одна из. Вообще много сильных ребят. Вот тот же Иван Якимушкин. Он же просто заболел. Попал в такую же ситуацию, что и я четыре года назад. Такое бывает.

– Но вы представляете, в каком шоке сейчас норвежцы?

– А пусть побудут. Ничего страшного. Надеюсь, мы сможем это повторить и на следующий год.

– Тем более что чемпионом мира вы еще не были.

– Вот именно! И будем стремиться это исправить, – сказал Червоткин.

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