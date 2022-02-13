Эмиль Иверсен: «Чтобы победить русских, нужно держаться за ними. Мы знаем, что у них крутая четверка. Я показал то, что смог»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где он проиграл Алексею Червоткину 34 секунды.

«Это слишком плохо – не суметь удержаться с Пеллегрино и немцем. Если бы у меня получилось, я был бы вполне доволен. Мне не хватает последней передачи. Поэтому пришлось просто стараться бежать ровно. Я показал то, что мог на сегодняшний день. Это было плохо, но это то, что я смог.

Меня взяли в состав, чтобы бороться, поэтому нужно просто показать свой максимум. Чтобы победить русских, нужно держаться за ними. Мы знаем, что у них крутая четверка. Я не справился с этим, поэтому остальным приходится туго.

Эти несколько дней были особенными. Я рад, что мне дали пробежать гонку, и разочарован, что не пробежал лучше. Но я чувствую, что пробежал нормально. Это мое не самое лучшее выступление, но и не худшее. Но в целом этот сезон не стал для меня сезоном мечты, как я на это надеялся», – сказал Иверсен.