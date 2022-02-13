Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 13 февраля

Составители соревновательной программы Олимпийских игр в Пекине в завершении недели приготовили несколько захватывающих спортивных сражений за медали. В биатлоне пройдет сразу две гонки преследования, где российские спортсмены постараются пополнить медальную копилку сборной. В лыжных гонках состоится мужская эстафета, и здесь у наших парней отличные шансы на победу. В целом программа воскресного дня очень насыщенна, всего будет разыграно семь комплектов наград.
Результаты Олимпиады, 13 февраля
Бобслей
- 04:30 — Монобоб. Женщины, первый заезд
- Кейлли Хамфрис (США) — 1:04.44
- Лаура Нольте (Германия) — +0.30
- Кристин де Брюйн (Канада) — +0.68
- Элана Мейерс Тейлор (США) — +0.68
- Ин Цин (Китай) — +0.72
- Надежда Сергеева (Россия) — +1.01
- 06:00 — Монобоб. Женщины, второй заезд
- Кейлли Хамфрис (США) — 2:09.10
- Кристин де Брюйн (Канада) — +1.04
- Лаура Нольте (Германия) — +1.22
- Элана Мейерс Тейлор (США) — +1.32
- Ин Цин (Китай) — +1.80
- Надежда Сергеева (Россия) — +2.35
Горнолыжный спорт
- 05:15 — Мужчины, гигантский слалом, первый заезд
- Марко Одерматт (Швейцария) — 1:02.93
- Штефан Бреннштайнер (Австрия) — +0.04
- Матье Февр (Франция) — +0.08
- Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +0.12
- Тибо Фавро (Франция) — +0.19
- Александр Андриенко (Россия) — не финишировал
- Иван Кузнецов (Россия) — не финишировал
08:45 — Мужчины, гигантский слалом, второй заезд
- Марко Одерматт (Швейцария) — 2:09.35
- Жан Краньец (Словения) — +0.19
- Матье Февр (Франция) — +1.34
- Ривер Радамус (США) — +1.60
- Тибо Фавро (Франция) — +1.69
- Алексис Пинтюро (Франция) — +1.69
Керлинг
Мужчины, круговой турнир, сессия 6
- 04:05 — Норвегия — Швеция — 4 : 6
- 04:05 — Китай — Великобритания — 6 : 7
- 04:05 — США — Канада — 5 : 10
- 04:05 — Италия — Россия — 7 : 10
Женщины, круговой турнир, сессия 6
- 09:05 — Дания — Великобритания — 2 : 7
- 09:05 — США — Швеция — 4 : 10
- 09:05 — Южная Корея — Китай — 5 : 6 (доп. энд)
- 09:05 — Швейцария — Канада — 8 : 4
Мужчины, круговой турнир, сессия 7
- 15:05 — Великобритания — Дания — 8 : 2;
- 15:05 — Швейцария — Италия — 4 : 8;
- 15:05 — Китай — США — 6 : 8.
Хоккей с шайбой
Мужчины, предварительный раунд, группа С
- 07:10 — Словакия — Латвия — 5 : 2
- 11:40 — Финляндия — Швеция — 4 : 3 (овертайм)
Мужчины, предварительный раунд, группа А
- 16:10 — Китай — Канада — 0 : 5
- 16:10 — США — Германия — 3 : 2
Лыжные гонки
- 10:00 — Мужчины, эстафета 4х10 км
- Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54:50.7
- Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Хесфлот Клебо) — +1:07.2
- Франция (Ришар Жюве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) — +1:16.4
- Швеция — +2:09.7
- Германия — +2:55.8
Биатлон
- 12:00 — Женщины, гонка преследования, 10 км
- Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) — 34:46.9 (1 штрафной круг)
- Эльвира Оберг (Швеция) — +1:36.5 (3)
- Тириль Экхофф (Норвегия) — +1:48.7 (3)
- Анна Сола (Белоруссия) — +1:58.9 (3)
- Линн Перссон (Швеция) — 2:07.2 (2)
- Ульяна Нигматуллина (Россия) — +2:46.3 (3)
- Ирина Казакевич (Россия) — +3:38.9 (3)
- Кристина Резцова (Россия) — +3:54.7 (7)
- Светлана Миронова (Россия) — +5:38.5 (6)
13:45 — Мужчины, гонка преследования, 12,5 км
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 39:07.5 (0)
- Тарьей Бе (Норвегия) — +28.6 (1)
- Эдуард Латыпов (Россия) — +35.3 (1)
- Лукас Хофер (Италия) — +51.1 (0)
- Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) — +2:13.7 (7)
- Максим Цветков (Россия) — +3:48.7 (6)
- Александр Логинов (Россия) — +4:36.6 (5)
- Даниил Серохвостов (Россия) — +5:27.3 (8)
Шорт-трек
14:00 — Мужчины, 500 м, четвертьфиналы
Первый четвертьфинал
- Денис Никиша (Казахстан) — 40.355 (Квалифицирован)
- Павел Ситников (Россия) — 40.643 (К)
- Цзывэй Жэнь (Китай) — 40.714
- Лун Сунь (Китай) — 40.779
- Адиль Галиахметов (Казахстан) — 40.925
Второй четвертьфинал
- Дайцзин У (Китай) — 40.528 (К)
- Пьетро Сигель (Италия) — 40.644 (К)
- Роберт Крузбергс (Латвия) — 40.694 (К)
- Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40.700
- Себастьен Лепап (Франция) — 46.814
Третий четвертьфинал
- Константин Ивлиев (Россия) — 40.351 (К)
- Тэ Хон Хван (Корея) — 40.636 (К)
- Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.643 (К)
- Стейн Десме (Бельгия) — 40.718
- Джон-Хенри Крюгер (Венгрия) — 40.844
Четвертый четвертьфинал
- Шаоань Лю (Венгрия) — 40.386 (К)
- Стивен Дюбуа (Канада) — 40.494 (К)
- Владислав Быканов (Израиль) — 41.157
- Райан Пивиротто (США) — 41.841
- Джордан Пьер-Жилль (Канада) — без времени
14:27 — Мужчины, 500 м, полуфиналы
Первый полуфинал
- Константин Ивлиев (Россия) — 40.655 (Финал А)
- Пьетро Сигель (Италия) — 40.847 (ФА)
- Павел Ситников (Россия) — 40.848 (Финал Б)
- Денис Никиша (Казахстан) — 41.005 (ФБ)
- Робертс Крузбергс (Латвия) — 41.870
Второй полуфинал
- Шаоань Лю (Венгрия) — 40.157 (ФА)
- Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.462 (ФА)
- Дайцзин У (Китай) — 40.478 (ФБ)
- Стивен Дюбуа (Канада) — 40.825 (ФА)
- Тэ Хон Хван (Корея) — штраф
14:35 — Женщины, эстафета 3000 м., финал В
- Италия — 4:09.688
- Польша — 4:10.210
- США — штраф
- Россия (Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Анна Вострикова) — штраф
14:44 — Женщины, эстафета 3000 м., финал А
- Нидерланды (Сюзанне Схюлтинг, Селма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкхоф, Рианн де Вриз) — 4:03.409 (Олимпийский рекорд)
- Южная Корея (Чхой Мин Чон, Ю Пин Ли, Лан А Ким, Жи Юн Парк, Ви Мин Се) — 4:03.627
- Китай (Хань Юйтун, Чунь Юй Цюй, Чутун Чжан, Кесин Фан, Юйтин Чжан) — 4:03.863
- Канада — 4:04.329
15:09 — Мужчины, 500 м., финал В
- Дайцзин У (Китай) — 41.157
- Павел Ситников (Россия) — 41.217
- Денис Никиша (Казахстан) — 41.329
- Робертс Крузбергс (Латвия) — 41.465
15:14 — Мужчины, 500 м., финал А
- Шаоань Лю (Венгрия) — 40.338
- Константин Ивлиев (Россия) — 40.431
- Стивен Дюбуа (Канада) —40.669
- Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.869
- Пьетро Сигель (Италия) — не финишировал
Конькобежный спорт
16:00 — Мужчины, командная гонка преследования, четвертьфиналы
- Норвегия — 3:37.47 (Полуфинал 1)
- США — +0.04 (ПФ2)
- Россия — +1.20 (ПФ2)
- Нидерланды — +1.43 (ПФ 1)
- Канада — +2:70 (Финал С)
- Южная Корея — +4.42 (ФС)
- Италия — +4.57 (Финал D)
- Китай — +14.78 (ФD)
16:56 — Женщины, 500 м
- Эрин Джексон (США) — 37.04
- Михо Такаги (Япония) — +0.08
- Ангелина Голикова (Россия) — +0.17
- Ванесса Херцог (Австрия) — +0.24
- Ютта Лердам (Нидерланды) — +0.30
- Дарья Качанова (Россия) — +0.61
- Ольга Фаткулина (Россия) — +0.72
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Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам