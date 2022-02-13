Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 13 февраля

Теги Олимпиада-2022 Лыжи

Составители соревновательной программы Олимпийских игр в Пекине в завершении недели приготовили несколько захватывающих спортивных сражений за медали. В биатлоне пройдет сразу две гонки преследования, где российские спортсмены постараются пополнить медальную копилку сборной. В лыжных гонках состоится мужская эстафета, и здесь у наших парней отличные шансы на победу. В целом программа воскресного дня очень насыщенна, всего будет разыграно семь комплектов наград.

Результаты Олимпиады, 13 февраля

Бобслей

  • 04:30 — Монобоб. Женщины, первый заезд
  1. Кейлли Хамфрис (США) — 1:04.44
  2. Лаура Нольте (Германия) — +0.30
  3. Кристин де Брюйн (Канада) — +0.68
  4. Элана Мейерс Тейлор (США) — +0.68
  5. Ин Цин (Китай) — +0.72
  6. Надежда Сергеева (Россия) — +1.01
  • 06:00 — Монобоб. Женщины, второй заезд
  1. Кейлли Хамфрис (США) — 2:09.10
  2. Кристин де Брюйн (Канада) — +1.04
  3. Лаура Нольте (Германия) — +1.22
  4. Элана Мейерс Тейлор (США) — +1.32
  5. Ин Цин (Китай) — +1.80
  6. Надежда Сергеева (Россия) — +2.35

 

Горнолыжный спорт

  • 05:15 — Мужчины, гигантский слалом, первый заезд
  1. Марко Одерматт (Швейцария) — 1:02.93
  2. Штефан Бреннштайнер (Австрия) — +0.04
  3. Матье Февр (Франция) — +0.08
  4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +0.12
  5. Тибо Фавро (Франция) — +0.19
  • Александр Андриенко (Россия) — не финишировал
  • Иван Кузнецов (Россия) — не финишировал

08:45 — Мужчины, гигантский слалом, второй заезд

  1. Марко Одерматт (Швейцария) — 2:09.35
  2. Жан Краньец (Словения) — +0.19
  3. Матье Февр (Франция) — +1.34
  4. Ривер Радамус (США) — +1.60
  5. Тибо Фавро (Франция) — +1.69
  6. Алексис Пинтюро (Франция) — +1.69

Керлинг

Мужчины, круговой турнир, сессия 6

  • 04:05 — Норвегия — Швеция — 4 : 6
  • 04:05 — Китай — Великобритания — 6 : 7
  • 04:05 — США — Канада — 5 : 10
  • 04:05 — Италия — Россия — 7 : 10

Женщины, круговой турнир, сессия 6

  • 09:05 — Дания — Великобритания — 2 : 7
  • 09:05 — США — Швеция — 4 : 10
  • 09:05 — Южная Корея — Китай  — 5 : 6 (доп. энд)
  • 09:05 — Швейцария — Канада — 8 : 4

Мужчины, круговой турнир, сессия 7

  • 15:05 — Великобритания — Дания — 8 : 2;
  • 15:05 — Швейцария — Италия — 4 : 8;
  • 15:05 — Китай — США — 6 : 8.

Хоккей с шайбой 

Мужчины, предварительный раунд, группа С

  • 07:10 — Словакия — Латвия — 5 : 2
  • 11:40 — Финляндия — Швеция — 4 : 3 (овертайм)

Мужчины, предварительный раунд, группа А

  • 16:10 — Китай — Канада — 0 : 5
  • 16:10 — США — Германия — 3 : 2

Лыжные гонки

  • 10:00 — Мужчины, эстафета 4х10 км
  1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54:50.7
  2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Хесфлот Клебо) — +1:07.2
  3. Франция (Ришар Жюве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) — +1:16.4
  4. Швеция — +2:09.7
  5. Германия — +2:55.8

Биатлон

  • 12:00 — Женщины, гонка преследования, 10 км
  1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) — 34:46.9 (1 штрафной круг)
  2. Эльвира Оберг (Швеция) — +1:36.5 (3)
  3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +1:48.7 (3)
  4. Анна Сола (Белоруссия) — +1:58.9 (3)
  5. Линн Перссон (Швеция) — 2:07.2 (2)
  6. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +2:46.3 (3)
  7. Ирина Казакевич (Россия) — +3:38.9 (3)
  8. Кристина Резцова (Россия) — +3:54.7 (7)
  9. Светлана Миронова (Россия) — +5:38.5 (6)

13:45 — Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

  1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 39:07.5 (0)
  2. Тарьей Бе (Норвегия) — +28.6 (1)
  3. Эдуард Латыпов (Россия) — +35.3 (1)
  4. Лукас Хофер (Италия) — +51.1 (0)
  5. Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) — +2:13.7 (7)
  6. Максим Цветков (Россия) — +3:48.7 (6)
  7. Александр Логинов (Россия) — +4:36.6 (5)
  8. Даниил Серохвостов (Россия) — +5:27.3 (8)

Шорт-трек

14:00 — Мужчины, 500 м, четвертьфиналы

Первый четвертьфинал

  1. Денис Никиша (Казахстан) — 40.355 (Квалифицирован)
  2. Павел Ситников (Россия) — 40.643 (К)
  3. Цзывэй Жэнь (Китай) — 40.714
  4. Лун Сунь (Китай) — 40.779
  5. Адиль Галиахметов (Казахстан) — 40.925

Второй четвертьфинал

  1. Дайцзин У (Китай) — 40.528 (К)
  2. Пьетро Сигель (Италия) — 40.644 (К)
  3. Роберт Крузбергс (Латвия) — 40.694 (К)
  4. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40.700
  5. Себастьен Лепап (Франция) — 46.814

Третий четвертьфинал

  1. Константин Ивлиев (Россия) — 40.351 (К)
  2. Тэ Хон Хван (Корея) — 40.636 (К)
  3. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.643 (К)
  4. Стейн Десме (Бельгия) — 40.718
  5. Джон-Хенри Крюгер (Венгрия) — 40.844

Четвертый четвертьфинал

  1. Шаоань Лю (Венгрия) — 40.386 (К)
  2. Стивен Дюбуа (Канада) — 40.494 (К)
  3. Владислав Быканов (Израиль) — 41.157
  4. Райан Пивиротто (США) — 41.841
  5. Джордан Пьер-Жилль (Канада) — без времени

14:27 — Мужчины, 500 м, полуфиналы

Первый полуфинал

  1. Константин Ивлиев (Россия) — 40.655 (Финал А)
  2. Пьетро Сигель (Италия) — 40.847 (ФА)
  3. Павел Ситников (Россия) — 40.848 (Финал Б)
  4. Денис Никиша (Казахстан) — 41.005 (ФБ)
  5. Робертс Крузбергс (Латвия) — 41.870

Второй полуфинал

  1. Шаоань Лю (Венгрия) — 40.157 (ФА)
  2. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.462 (ФА)
  3. Дайцзин У (Китай) — 40.478 (ФБ)
  4. Стивен Дюбуа (Канада) — 40.825 (ФА)
  5. Тэ Хон Хван (Корея) — штраф

14:35 — Женщины, эстафета 3000 м., финал В

  1. Италия — 4:09.688
  2. Польша — 4:10.210
  3. США — штраф
  4. Россия (Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Анна Вострикова) — штраф

14:44 — Женщины, эстафета 3000 м., финал А

  1. Нидерланды (Сюзанне Схюлтинг, Селма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкхоф, Рианн де Вриз) — 4:03.409 (Олимпийский рекорд)
  2. Южная Корея (Чхой Мин Чон, Ю Пин Ли, Лан А Ким, Жи Юн Парк, Ви Мин Се) — 4:03.627
  3. Китай (Хань Юйтун, Чунь Юй Цюй, Чутун Чжан, Кесин Фан, Юйтин Чжан) — 4:03.863
  4. Канада — 4:04.329

15:09 — Мужчины, 500 м., финал В

  1. Дайцзин У (Китай) — 41.157
  2. Павел Ситников (Россия) — 41.217 
  3. Денис Никиша (Казахстан) — 41.329
  4. Робертс Крузбергс (Латвия) — 41.465

15:14 — Мужчины, 500 м., финал А

  1. Шаоань Лю (Венгрия) — 40.338
  2. Константин Ивлиев (Россия) — 40.431
  3. Стивен Дюбуа (Канада) —40.669
  4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.869
  5. Пьетро Сигель (Италия) — не финишировал

Конькобежный спорт

16:00 — Мужчины, командная гонка преследования, четвертьфиналы

  1. Норвегия — 3:37.47 (Полуфинал 1)
  2. США — +0.04 (ПФ2)
  3. Россия — +1.20 (ПФ2)
  4. Нидерланды — +1.43 (ПФ 1)
  5. Канада — +2:70 (Финал С)
  6. Южная Корея — +4.42 (ФС)
  7. Италия — +4.57 (Финал D)
  8. Китай — +14.78 (ФD)

16:56 — Женщины, 500 м

  1. Эрин Джексон (США) — 37.04
  2. Михо Такаги (Япония) — +0.08
  3. Ангелина Голикова (Россия) — +0.17
  4. Ванесса Херцог (Австрия) — +0.24
  5. Ютта Лердам (Нидерланды) — +0.30
  6. Дарья Качанова (Россия) — +0.61
  7. Ольга Фаткулина (Россия) — +0.72

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Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам

Результаты хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине

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