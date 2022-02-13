Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 13 февраля

Составители соревновательной программы Олимпийских игр в Пекине в завершении недели приготовили несколько захватывающих спортивных сражений за медали. В биатлоне пройдет сразу две гонки преследования, где российские спортсмены постараются пополнить медальную копилку сборной. В лыжных гонках состоится мужская эстафета, и здесь у наших парней отличные шансы на победу. В целом программа воскресного дня очень насыщенна, всего будет разыграно семь комплектов наград.

Результаты Олимпиады, 13 февраля

Бобслей

04:30 — Монобоб. Женщины, первый заезд

Кейлли Хамфрис (США) — 1:04.44 Лаура Нольте (Германия) — +0.30 Кристин де Брюйн (Канада) — +0.68 Элана Мейерс Тейлор (США) — +0.68 Ин Цин (Китай) — +0.72 Надежда Сергеева (Россия) — +1.01

06:00 — Монобоб. Женщины, второй заезд

Кейлли Хамфрис (США) — 2:09.10 Кристин де Брюйн (Канада) — +1.04 Лаура Нольте (Германия) — +1.22 Элана Мейерс Тейлор (США) — +1.32 Ин Цин (Китай) — +1.80 Надежда Сергеева (Россия) — +2.35

Горнолыжный спорт

05:15 — Мужчины, гигантский слалом, первый заезд

Марко Одерматт (Швейцария) — 1:02.93 Штефан Бреннштайнер (Австрия) — +0.04 Матье Февр (Франция) — +0.08 Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +0.12 Тибо Фавро (Франция) — +0.19

Александр Андриенко (Россия) — не финишировал

Иван Кузнецов (Россия) — не финишировал

08:45 — Мужчины, гигантский слалом, второй заезд

Марко Одерматт (Швейцария) — 2:09.35 Жан Краньец (Словения) — +0.19 Матье Февр (Франция) — +1.34 Ривер Радамус (США) — +1.60 Тибо Фавро (Франция) — +1.69 Алексис Пинтюро (Франция) — +1.69

Керлинг

Мужчины, круговой турнир, сессия 6

04:05 — Норвегия — Швеция — 4 : 6

— 4 : 04:05 — Китай — Великобритания — 6 : 7

— 6 : 04:05 — США — Канада — 5 : 10

— 5 : 04:05 — Италия — Россия — 7 : 10

Женщины, круговой турнир, сессия 6

09:05 — Дания — Великобритания — 2 : 7

— 2 : 09:05 — США — Швеция — 4 : 10

— 4 : 09:05 — Южная Корея — Китай — 5 : 6 (доп. энд)

— 5 : (доп. энд) 09:05 — Швейцария — Канада — 8 : 4

Мужчины, круговой турнир, сессия 7

15:05 — Великобритания — Дания — 8 : 2;

— Дания — : 2; 15:05 — Швейцария — Италия — 4 : 8 ;

— 4 : ; 15:05 — Китай — США — 6 : 8.

Хоккей с шайбой

Мужчины, предварительный раунд, группа С

07:10 — Словакия — Латвия — 5 : 2

— Латвия — : 2 11:40 — Финляндия — Швеция — 4 : 3 (овертайм)

Мужчины, предварительный раунд, группа А

16:10 — Китай — Канада — 0 : 5

— 0 : 16:10 — США — Германия — 3 : 2

Лыжные гонки

10:00 — Мужчины, эстафета 4х10 км

Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54:50.7 Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Хесфлот Клебо) — +1:07.2 Франция (Ришар Жюве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) — +1:16.4 Швеция — +2:09.7 Германия — +2:55.8

Биатлон

12:00 — Женщины, гонка преследования, 10 км

Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) — 34:46.9 (1 штрафной круг) Эльвира Оберг (Швеция) — +1:36.5 (3) Тириль Экхофф (Норвегия) — +1:48.7 (3) Анна Сола (Белоруссия) — +1:58.9 (3) Линн Перссон (Швеция) — 2:07.2 (2) Ульяна Нигматуллина (Россия) — +2:46.3 (3) Ирина Казакевич (Россия) — +3:38.9 (3) Кристина Резцова (Россия) — +3:54.7 (7) Светлана Миронова (Россия) — +5:38.5 (6)

13:45 — Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Кентен Фийон Майе (Франция) — 39:07.5 (0) Тарьей Бе (Норвегия) — +28.6 (1) Эдуард Латыпов (Россия) — +35.3 (1) Лукас Хофер (Италия) — +51.1 (0) Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) — +2:13.7 (7) Максим Цветков (Россия) — +3:48.7 (6) Александр Логинов (Россия) — +4:36.6 (5) Даниил Серохвостов (Россия) — +5:27.3 (8)

Шорт-трек

14:00 — Мужчины, 500 м, четвертьфиналы

Первый четвертьфинал

Денис Никиша (Казахстан) — 40.355 (Квалифицирован) Павел Ситников (Россия) — 40.643 (К) Цзывэй Жэнь (Китай) — 40.714 Лун Сунь (Китай) — 40.779 Адиль Галиахметов (Казахстан) — 40.925

Второй четвертьфинал

Дайцзин У (Китай) — 40.528 (К) Пьетро Сигель (Италия) — 40.644 (К) Роберт Крузбергс (Латвия) — 40.694 (К) Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40.700 Себастьен Лепап (Франция) — 46.814

Третий четвертьфинал

Константин Ивлиев (Россия) — 40.351 (К) Тэ Хон Хван (Корея) — 40.636 (К) Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.643 (К) Стейн Десме (Бельгия) — 40.718 Джон-Хенри Крюгер (Венгрия) — 40.844

Четвертый четвертьфинал

Шаоань Лю (Венгрия) — 40.386 (К) Стивен Дюбуа (Канада) — 40.494 (К) Владислав Быканов (Израиль) — 41.157 Райан Пивиротто (США) — 41.841 Джордан Пьер-Жилль (Канада) — без времени

14:27 — Мужчины, 500 м, полуфиналы

Первый полуфинал

Константин Ивлиев (Россия) — 40.655 (Финал А) Пьетро Сигель (Италия) — 40.847 (ФА) Павел Ситников (Россия) — 40.848 (Финал Б) Денис Никиша (Казахстан) — 41.005 (ФБ) Робертс Крузбергс (Латвия) — 41.870

Второй полуфинал

Шаоань Лю (Венгрия) — 40.157 (ФА) Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.462 (ФА) Дайцзин У (Китай) — 40.478 (ФБ) Стивен Дюбуа (Канада) — 40.825 (ФА) Тэ Хон Хван (Корея) — штраф

14:35 — Женщины, эстафета 3000 м., финал В

Италия — 4:09.688 Польша — 4:10.210 США — штраф Россия (Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Анна Вострикова) — штраф

14:44 — Женщины, эстафета 3000 м., финал А

Нидерланды (Сюзанне Схюлтинг, Селма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкхоф, Рианн де Вриз) — 4:03.409 (Олимпийский рекорд) Южная Корея (Чхой Мин Чон, Ю Пин Ли, Лан А Ким, Жи Юн Парк, Ви Мин Се) — 4:03.627 Китай (Хань Юйтун, Чунь Юй Цюй, Чутун Чжан, Кесин Фан, Юйтин Чжан) — 4:03.863 Канада — 4:04.329

15:09 — Мужчины, 500 м., финал В

Дайцзин У (Китай) — 41.157 Павел Ситников (Россия) — 41.217 Денис Никиша (Казахстан) — 41.329 Робертс Крузбергс (Латвия) — 41.465

15:14 — Мужчины, 500 м., финал А

Шаоань Лю (Венгрия) — 40.338 Константин Ивлиев (Россия) — 40.431 Стивен Дюбуа (Канада) —40.669 Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.869 Пьетро Сигель (Италия) — не финишировал

Конькобежный спорт

16:00 — Мужчины, командная гонка преследования, четвертьфиналы

Норвегия — 3:37.47 (Полуфинал 1) США — +0.04 (ПФ2) Россия — +1.20 (ПФ2) Нидерланды — +1.43 (ПФ 1) Канада — +2:70 (Финал С) Южная Корея — +4.42 (ФС) Италия — +4.57 (Финал D) Китай — +14.78 (ФD)

16:56 — Женщины, 500 м

Эрин Джексон (США) — 37.04 Михо Такаги (Япония) — +0.08 Ангелина Голикова (Россия) — +0.17 Ванесса Херцог (Австрия) — +0.24 Ютта Лердам (Нидерланды) — +0.30 Дарья Качанова (Россия) — +0.61 Ольга Фаткулина (Россия) — +0.72

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Результаты хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине