Ступак о золоте в эстафете: «Я не верю. Не знаю, почему девочки верят. Сегодня у меня будет просто кураж-бомбей»

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями после победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Золото вместе со Ступак завоевали, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Я не верю. Не знаю, почему девочки в это верят. Но я еще не осознаю, что случилось. Мы понимали, что должны бороться за победу, но это эстафета, все может быть.

Я накануне сказала, чтобы на каждых 100 метрах стояли с палками, потому что всякое могло случиться. Мы все серьезно отнеслись к этой эстафете.

Подиум получился классным, учитывая, что мы на первом месте. Сегодня у меня будет просто кураж-бомбей», – сказала Ступак «Матч ТВ».

Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все