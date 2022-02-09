«Были симптомы, которые не позволяли Терентьеву выезжать со всеми. Приходили тесты, что он не должен ехать». Бородавко о сборах перед Олимпиадой

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о рисках, из-за которых лыжник Александр Терентьев мог не выступить на зимних Играх в Пекине.

Сегодня Терентьев завоевал бронзу в коньковом спринте. Перед началом Олимпиады сообщалось, что на сборах в Италии спортсмен получил травму, из-за которой с задержкой вылетел в Пекин.

– За последние три недели очень много всего произошло. Саша в Италии в какой-то степени отчаялся и сказал: «Все, покупайте билет, еду домой». Я ответил: «Санек, минуточку, давай поборемся, не торопись». Постоянно вселял в него позитивный настрой. Господь все это услышал, увидел, дал ему отрицательные ПЦР-тесты, которые позволили ему приехать в Китай.

За последние две недели у него не было контактов со спортсменами в тренировках, в быту... Он был изолирован и всю тренировочную работу проделывал один. Для меня эта медаль очень ценна тем, что за неё мы боролись.

Я видел перспективу, видел, что этот спортсмен может. Это выстраданная медаль, она резала по живому. Сам Саня терял надежду, не было уверенности, что он способен ехать на Олимпийские игры и бороться за медаль.

– В Италии он нормально себя чувствовал, несмотря на положительные тесты?

– Были определенные симптомы, которые не позволяли ему выезжать вместе со всеми. К тому же еще и микротравма, которая случилась, выбивала очень сильно и мешала в психологическом плане сосредоточиться на подготовке.

Эта борьба была обоюдной. В какой-то момент Саня загорался, потом снова приходили тесты, что он не должен ехать. И заканчивалось тем, что он «собирает вещи и едет домой». Последние тесты у него были отрицательные, и он сумел вылететь в Китай и уже здесь сдать все необходимые тесты, – рассказал Бородавко.

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