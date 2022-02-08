«Подковерные игры, чехарда со сменой тренеров, неправильная методика. До сих пор готовимся не так, как надо». Олимпийский чемпион Белоусов о подготовке прыгунов с трамплина в стране

Олимпийский чемпион Гренобля-1968 в прыжках с трамплина Владимир Белоусов оценил выступление российских спортсменов на Играх-2022 в Пекине.

Накануне сборная России по прыжкам с трамплина завоевала серебро в командном миксте. Медаль на зимних Играх стала для страны первой с 1968 года, когда Белоусов в составе сборной СССР выиграл индивидуальные соревнования.

– Какие чувства испытали, когда смотрели за этими серебряными прыжками?

– По моим предсказаниям было то, что в лучшем случае у нас будет пятое место. Но, видимо, боженька в конце концов смилостивился, услышал мои мольбы. Я считаю, что это удача. Редко такое бывает на таких форумах, чтобы с четырьмя сильнейшими командами случилась такая незадача в плане экипировки.

В любом случае серебро вселит в них уверенность. Надеюсь, что раскрепостятся и покажут, на что действительно способны. Будем надеяться. Еще не все закончилось.

– Почему у нас так долго не было медалей в этом виде?

– Очень сложный вопрос. Разговор не на один час. Очень много было ошибок совершено. Подковерные игры, борьба за власть, вечная чехарда со сменой тренеров, неправильная методика. До сих пор готовимся не так, как надо. Это на мой взгляд. Девчонки вообще деградируют. С каждым годом все хуже и хуже прыгают. Это печально.

То, что так получилось, – хорошо, но, на мой взгляд, могли прыгать лучше. Не хватает профессионалов-тренеров. Не могут подсказать, как нужно готовиться, как нужно прыгать. Очень много ошибок.

Будем надеяться, что по ходу пьесы кто-нибудь подскажет. У меня компьютера нет. Я сказал людям, которые могут мои пожелания передать в Пекин. Надеюсь, что поможет, – сказал Белоусов.

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