Вице-президент Федерации прыжков с трамплина Славский: «На Кубке мира нас часто дисквалифицировали за комбинезоны. В Пекин взяли специалиста по ним»

Вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский прокомментировал результат сборной в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022 (2-е место), а также рассказал о подготовке комбинезонов.

Из-за проблем с костюмами в Пекине-2022 не засчитали прыжки сборным Японии, Австрии, Германии и Норвегии.

– Еще 8 месяцев назад на президиуме мы решили, что у нас есть реальный шанс на медаль в команде. А в личных стартах – при определенной удаче будем бороться.

От этапа к этапу Кубка мира команда прибавляла в результатах. И в этом большая заслуга молодого главного тренера Евгения Плехова, который работает полный олимпийский цикл. И, конечно, всего его тренерского штаба.

На этапах нас часто дисквалифицировали за комбинезоны. И – уникальный случай – мы взяли в Пекин Василия Томилова, как раз специалиста по подготовке комбинезонов. Это было предложение главного тренера, хотя количество квот ограничено. Мы даже тренера одного не взяли, зато оставили этого специалиста. Словно чувствовали, что возможна такая ситуация…

Поверьте, требований FIS к костюму очень много, проверка тщательная – для каждого спортсмена. Прыгнул – идешь на проверку и не имеешь права вообще притронуться рукой к комбинезону. Проверяют не только комбинезон, но и лыжи.

Мы учли, что нас эти неприятности преследуют по сезону. И в ноябре на Кубке мира попросили представителя , отвечающего за экипировку, провести мастер-класс для нашей команды и тренеров.

– Как вы связались с Томиловым?

– Он пермяк, плотно связан с прыжками, уже два года при команде, мы его регулярно привлекали. А в этом году заняли вплотную, он постоянно выезжал с нами. А закупкой, подбором материалов в Москве занимался Плехов. Это непросто – подобрать материал.

– Какие проблемы в комбезах по сезону были у нас?

– Чаще всего – небрежность. Бывает, мотня чуть больше, но проскочишь. Бывает, не проскочишь. За этим был строгий контроль. Думаю, спортсмены, который прокололись на , были наказаны как раз за самоуверенность и небрежность, – сказал Славский.

Боевик на олимпийском трамплине: конкурентов наказывали за неправильные костюмы, а Россия всех переиграла и взяла серебро. Как так вышло?