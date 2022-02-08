Вероника Степанова: «Меня очень возмутило, что президент не любит лыжи. Сделаем все возможное, чтобы смотрел»

Российская лыжница призналась, что делает все возможное, чтобы президент России Владимир Путин заинтересовался лыжными гонками.

– Надеюсь, президент будет смотреть лыжные гонки. Мне было обидно, когда он сказал, что его любимый вид спорта – фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей. Почему там нет лыжных гонок? Меня это очень возмутило.

– Что нужно сделать, чтобы он их полюбил?

– Я сделаю все возможное в эстафете, девочки тоже. Саша Большунов уже сейчас сделал. Наташа Непряева, все стараются, чтобы президент смотрел лыжи, – сказала Степанова.

Большунов выиграл золото в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, Непряева взяла серебро.

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