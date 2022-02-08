МОК о медицинском протоколе в Пекине-2022: «Мы не можем заставить спортсмена носить маску. Во время соревнований каждый сам решает, носить ее или нет»

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Глава экспертной медицинской группы Международного олимпийского комитета Брайн Макклоски заявил, что МОК и оргкомитет Пекина-2022 рекомендует носить маски во время соревнований, но спортсмены сами решают этот вопрос.

Накануне женские сборные России и Канады вышли на лед в медицинских масках. 

«Наша система очень быстро обрабатывает результаты тестов, поэтому сбои исключены. Да, бывают задержки, однако в общем жалоб не поступает. Мы не можем заставить человека носить маску, так же происходит и во всем мире. Если он хочет – замечательно. Во время соревнований каждый сам решает, носить ему маску или нет.

В пределах «пузыря» у вас практически нулевая возможность, чтобы подцепить эту заразу», – сказал Макклоски.

Безумие матча женских сборных России и Канады: играли в масках, канадки час не выходили на лед из-за ПЦР-тестов наших

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