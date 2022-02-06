Исполнительный директор МОК: «Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями в изоляторах. Делаем все, чтобы этого не повторилось»

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета ( ) Кристоф Дюби заявил, что сталкивался с жалобами на условия проживания в изоляторах для заразившихся на в Пекине.

«Почивать на лаврах нельзя, мы должны отслеживать такие ситуации, это наша обязанность. Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось.

Если возникает проблема, то мы связываемся с национальным комитетом, всеми заинтересованными сторонами и стараемся их решать. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям. Мы стараемся сделать все, чтобы причины жалоб были устранены», – сказал Дюби.

«Мы получаем положительные отзывы об организации соревнований, многие спортсмены пишут, что условия райские. Такое нечасто услышишь, поверьте. Организовать соревнования в таких условиях очень сложно, поэтому здорово, что мы видим такие хвалебные отзывы. Но почивать на лаврах рано и недопустимо.

Сегодня мы можем быть очень довольны текущим положением вещей», – добавил чиновник.

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