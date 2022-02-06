Норвежские лыжники остались без медалей на главных стартах впервые с марафона в Пхенчхане-2018. Тогда на подиуме тоже были двое россиян

Сборная Норвегии впервые с 2018 года осталась без медалей на главных стартах по лыжным гонкам.

Сегодня на Олимпиаде в Пекине завершился мужской скиатлон, победу в котором одержал россиянин Александр Большунов. Второе место занял Денис Спицов, третье – финн Ииво Нисканен.

Лучший результат среди норвежцев показал Ханс Кристер Холунн, который финишировал четвертым. Ранее на двух последних чемпионатах мира (2019, 2021) норвежские спортсмены занимали призовые места во всех гонках.

Последний раз они остались вне топ-3 после марафона на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Тогда на подиуме также оказались двое россиян – Андрей Ларьков взял бронзу, Александр Большунов – серебро, победил Нисканен.

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