Большунов – на слова журналиста о допинге: «После того, как вы посмотрите, как мы тренируемся, у вас такие вопросы отпадут»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в скиатлоне Александр Большунов раскритиковал журналистов за вопросы о допинге в адрес российских спортсменов.

После гонки американский корреспондент портала Faster Skier Натаниэль Херц поинтересовался мнением лыжника о нарушениях сборной России, которая не может выступать на этой Олимпиаде под своим флагом из-за антидопинговых санкций.

– Некоторые наши читатели задаются вопросом: учитывая бэкграунд российской команды, является ли ваше выступление здесь чистым? Что бы вы им ответили?

– Олимпийским чемпионом просто так не становятся, на протяжении последних лет я доказываю свою силу в каждой гонке, всегда показываю достойные результаты, борюсь до конца.

Что касается допинга, то, когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом.

Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение ADAMS, в котором указывают свое местоположение.

Задавать такие вопросы в нашу сторону – неправильно. Такой результат не сваливается не с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелые тренировки.

После того, как вы посмотрите, как мы тренируемся, у вас такие вопросы отпадут, – ответил Большунов.

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