Путин поздравил Большунова с победой на Олимпиаде: «Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды»

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника с победой в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Уважаемый Александр Александрович!

От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине.

Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу.

Убежден, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев.

Желаю Вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!» – говорится в телеграмме.

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