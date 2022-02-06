Петтер Нортуг: «Большунов – фаворит на «пятнашке» и в марафоне. Судя по всему, он угадал с пиком формы. Удачи в попытках его победить»

Эксперт TV2, двукратный олимпийский чемпион прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Для Александра Большунова сезон начался сегодня. То, что случилось до этого, не имеет значения. Сегодня он впервые должен был выдать результат, и этим результатом стало золото. Ему плевать, что происходило на Кубке мира и «Тур де Ски».

Мы знаем, что Большунов уже несколько сезонов готовится на высоте и теперь пожинает плоды. Норвежская мужская команда немного изменила приоритеты не в пользу высотной подготовки и, как Йоханнес, занялась штурмовщиной последний год. Не факт, что этого достаточно перед турниром в условиях высоты.

Я настроен скептически насчет медалей в дистанционных гонках, но Клэбо по-прежнему главный фаворит в спринте и командном спринте.

Мы на полном серьезе рискуем пройти через главный старт сезона без золота на дистанции. Большунов – фаворит на «пятнашке» и в марафоне. Судя по всему, он угадал с пиком формы. Удачи в попытках его победить.

Выступление норвежцев слишком плохое. Приличный результат , но нам хотелось бы медалей. Клэбо наверняка желал темпа помедленнее на классической части.

Неприятно, что норвежцы не участвовали в решающем отрыве. Разочаровывающий день для норвежских лыжников», – сказал Нортуг.

Лучшим из норвежцев стал Ханс Кристер Холунн, финишировавший четвертым (+2.30,9 сек).

Большунов по-царски выиграл Олимпиаду: привез всем минуту (а Клэбо – 9), ликовал целый круг, финишировал с флагом и сломал пьедестал