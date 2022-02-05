За сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине выявили 45 новых случаев коронавируса, 25 – у членов сборных

45 новых случаев коронавируса выявлено за последние сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине.

25 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 20 – иные лица, связанные с проведением Олимпиады.

В аэропорту по прилете в Пекин было сдано 26 положительных тестов, остальные 19 – на территории олимпийской деревни.

Всего с 23 января на Играх сдано 353 положительных теста на коронавирус, 136 из них – спортсменами и официальными лицами.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и продлятся до 20-го.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?

Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя