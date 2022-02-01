Вяльбе о Пекине-2022: «Это не Олимпиада, а ковидные Игры. Все мысли сводятся к тому, чтобы ПЦР-тесты спортсменов оказались отрицательными»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась об антиковидных мерах на Олимпиаде в Пекине.

«Никогда так не нервничала. Я была на телефоне 24 на 7, особенно когда наши лыжники сдавали ПЦР-тесты перед вылетом на Олимпиаду. Никогда не знаешь, вдруг кто-то переносит «омикрон» бессимптомно.

Я постоянно поддерживаю контакт с другими руководителями российских спортивных федераций. Некоторые из них были на грани слез, потому что взрослые спортсмены чувствовали себя полностью сломленными. Они понимают, что находятся в отличной форме, но поездка на Олимпиаду остается только мечтой.

Думаю, до 20 февраля, пока все спортсмены и члены команд не сдадут итоговые ПЦР-тесты, никто не успокоится. Это не Олимпиада, а ковидные Игры. Это как русская рулетка. Также не исключено, что спортсмены будут получать ложноположительные результаты анализов, и стресс будет только усиливаться.

Китай – чуть ли не самая закрытая страна в этом вопросе. Я думаю, что это уже заходит слишком далеко. При таких жестких мерах со стороны Китая Игры должны были быть отложены на год.

Всему миру следует успокоиться, потому что «омикрон» не так опасен, как предыдущие варианты вируса. Если бы я была Всемирной организацией здравоохранения, я бы объявила об окончании пандемии», – сказала Вяльбе.

Она также заявила, что сейчас не может говорить о медальных целях сборной России.

«Я не люблю гадать на кофейной гуще, особенно сейчас. Все мысли сводятся к тому, чтобы утренние ПЦР-тесты спортсменов оказались отрицательными. Это так же тяжело, как ожидать результата теста на беременность», – добавила глава .

Игры в пройдут с 4 по 20 февраля.

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Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?