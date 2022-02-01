24 новых случая ковида зафиксировано среди лиц, связанных с проведением Олимпиады-2022 в Пекине

24 новых случая коронавируса выявлено среди лиц, связанных с проведением Олимпиады в Пекине.
16 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 11 из них были получены в аэропорту.
Еще 8 положительных тестов сдали лица, связанные с проведением Олимпиады (7 из них сданы сразу после прилета в Пекин).
Всего с 23 января на Играх сдано 200 положительных тестов на коронавирус, 67 из них – спортсменами и официальными лицами.
Олимпийские игры стартуют 4 февраля.
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Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?