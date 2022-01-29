Российские лыжники получили зеленые QR-коды здоровья и сегодня вылетят на Олимпийские игры в Пекин

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Все российские лыжники, входящие в состав команды на Олимпийские игры в Пекин, успешно прошли тестирование на коронавирус и получили зеленые QR-коды.

Вылет из Милана состоится сегодня во второй половине дня.  

«Команда чувствует себя хорошо, у всех на руках зеленые QR-коды здоровья, дающие право на перелет в Пекин после успешно сданных тестов на коронавирус. 

Что касается последнего тренировочного сбора в Италии, то практически каждый день светило солнце, и все запланированное мы сделали», – рассказал тренер лыжников Сергей Турышев. 

В состав мужской сборной на Олимпиаду входят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев.

В женской команде – Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

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