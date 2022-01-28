«Математика говорит, что Крюгер сможет поехать в Китай не раньше, чем через 15 дней». Менеджер сборной Норвегии о лыжнике, заболевшем ковидом

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал новость о том, что двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер заразился коронавирусом.

Крюгер входит в состав норвежской команды на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. Сейчас он находится на сборе в Италии.

«Понятно, что происходящее сейчас – крайне печально. Это влияет на всю команду, на спортсменов и всех, кого это касается. Должен сказать, что это совсем не весело. Очень тяжелая ситуация.

Математика говорит, что Крюгер сможет поехать в Китай не раньше, чем через 15 дней», – отметил Бьервиг, не исключив участие лыжника в Играх.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?