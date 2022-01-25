«Каждая Олимпиада – очередная война. А какая может быть война без своего руководителя?» Вяльбе о поездке на Игры в Пекин

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) сообщила, что летит в Пекин на Олимпийские игры.

– В Токио из-за строгих ограничений не поехали ряд руководителей наших летних федераций. Вы в летите?

– Конечно! А вы предлагаете сидеть мне дома в комфортных условиях?

Каждая Олимпиада – очередная война. А какая может быть война без своего руководителя? Это неправильно.

Еду в Пекин, и это даже не обсуждается. Какими бы тяжелыми условия там ни были.

– Жить будете с тренерами?

– Я еду от . Скорее всего, с командой будет возможно только дистанционное общение – рация, скайп. Но сборная все равно должна знать, что я рядом. Да и еще посмотрим.

В Корее тоже думали, что не увидимся, а в итоге все было нормально, – сказала Вяльбе.