«Каждая Олимпиада – очередная война. А какая может быть война без своего руководителя?» Вяльбе о поездке на Игры в Пекин

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что летит в Пекин на Олимпийские игры.
– В Токио из-за строгих ограничений не поехали ряд руководителей наших летних федераций. Вы в Пекин летите?
– Конечно! А вы предлагаете сидеть мне дома в комфортных условиях?
Каждая Олимпиада – очередная война. А какая может быть война без своего руководителя? Это неправильно.
Еду в Пекин, и это даже не обсуждается. Какими бы тяжелыми условия там ни были.
– Жить будете с тренерами?
– Я еду от FIS. Скорее всего, с командой будет возможно только дистанционное общение – рация, скайп. Но сборная все равно должна знать, что я рядом. Да и еще посмотрим.
В Корее тоже думали, что не увидимся, а в итоге все было нормально, – сказала Вяльбе.