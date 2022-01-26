Сергей Лавров: «Вакханалия, которая сейчас развязана против России на всех спортивных форумах, очевидна и неприемлема»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что против России на всех спортивных форумах развернута неприемлемая вакханалия.

«Абсолютно кричащий пример – это спорт.

Многократно российское руководство признавало, что нельзя пытаться использовать спортсменов для того, чтобы они подвергались экспериментам с допингом, но вакханалия, которая сейчас развязана против нас на всех спортивных форумах, очевидна и неприемлема», – сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Прошел год, как Россию забанили за допинг в спорте. Наказание не работает: носим форму с флагом, принимаем топ-турниры 🤷‍♂️