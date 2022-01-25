МОК о рекомендациях Минспорта Украины: «Для олимпийских команд НОК – единственный и автономный орган власти»

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В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали рекомендации Министерства молодежи и спорта Украины для участников зимних Игр в Пекине.

В частности, украинских олимпийцев призвали избегать нахождения рядом с россиянами во время Олимпиады.

«Для олимпийских команд национальный олимпийский комитет (НОК) является единственным и автономным органом власти.

Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх», – заявили в МОК

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