МОК о рекомендациях Минспорта Украины: «Для олимпийских команд НОК – единственный и автономный орган власти»

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали рекомендации Министерства молодежи и спорта Украины для участников зимних Игр в Пекине.
В частности, украинских олимпийцев призвали избегать нахождения рядом с россиянами во время Олимпиады.
«Для олимпийских команд национальный олимпийский комитет (НОК) является единственным и автономным органом власти.
Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх», – заявили в МОК.
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