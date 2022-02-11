Олимпиада 2022, прыжки на лыжах с трамплина: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Национальный центр прыжков с трамплина в Чжанцзякоу примет соревнования летающих лыжников с 5 по 14 февраля. В этом виде спорта будет разыграно пять комплектов наград. Российская сборная получила максимальную квоту, в соревнованиях примут участие пять мужчин и четыре женщины. Фаворитом сборную ОКР назвать сложно, но мы будем надеяться, что кто-то из спортсменов сможет выстрелить.
Полеты лыжников всегда красиво смотрятся по телевизионной картинке. Увидеть их можно будет в прямом эфире общедоступных российских каналов. Расписание трансляций представлено ниже (время указано московское).
7 февраля
- 13:30 — смешанные команды, пробный соревновательный раунд («Матч! Арена»)
- 14:45 — смешанные команды, первый раунд («Матч! Арена»)
- 15:51 — смешанные команды, финальный раунд («Матч! Арена»)
11 февраля
- 13:55 — мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, квалификация («Матч! Игра»)
12 февраля
- 13:55 — мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, первый раунд («Матч ТВ»)
- 15:00 — мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, финальный раунд («Матч ТВ»)
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