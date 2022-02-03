Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Климов оказался лучшим в одной из тренировочных попыток

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов показал лучший результат в третьей попытке на тренировке на Олимпийских играх в Пекине.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Прыжки с трамплина
Мужчины
HS106
Тренировка
Попытка 1
1. Мануэль Феттнер (Австрия) – 60,5 балла (101,0 м)
2. Камиль Стох (Польша) – 58,8 (102,5)
3. Цене Превц (Словения) – 57,9 (99,5)...
13. Данил Садреев (Россия) – 53,1 (100,0)...
25. Евгений Климов (Россия) – 46,2 (96,0)...
29. Роман Трофимов (Россия) – 42,0 (93,0)...
41. Михаил Назаров (Россия) – 29,3 (84,0)
42. Илья Маньков (Россия) – 29,2 (84,0)
Попытка 2
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 68,7 (103,5)
2. Даниэль Хубер (Австрия) – 66,3 (106,0)
3. Роберт Юханссон (Норвегия) – 64,7 (101,0)...
8. Данил Садреев (Россия) – 62,0 (99,5)...
19. Евгений Климов (Россия) – 56,3 (97,5)...
26. Роман Трофимов (Россия) – 51,0 (96,0)...
45. Михаил Назаров (Россия) – 39,4 (89,0)...
50. Илья Маньков (Россия) – 36,3 (88,0)
Попытка 3
1. Евгений Климов (Россия) – 65,5 (101,5)
2. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 58,4 (104,5)
3. Петер Превц (Словения) – 58,2 (102,0)...
8. Данил Садреев (Россия) – 54,0 (96,0)...
37. Роман Трофимов (Россия) – 37,5 (87,5)...
39. Илья Маньков (Россия) – 35,8 (90,0)...
47. Михаил Назаров (Россия) – 26,6 (83,0)