Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Климов оказался лучшим в одной из тренировочных попыток

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов показал лучший результат в третьей попытке на тренировке на Олимпийских играх в .

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Прыжки с трамплина

Мужчины

HS106

Тренировка

Попытка 1

1. Мануэль Феттнер (Австрия) – 60,5 балла (101,0 м)

2. (Польша) – 58,8 (102,5)

3. Цене Превц (Словения) – 57,9 (99,5)...

13. (Россия) – 53,1 (100,0)...

25. Евгений Климов (Россия) – 46,2 (96,0)...

29. Роман Трофимов (Россия) – 42,0 (93,0)...

41. Михаил Назаров (Россия) – 29,3 (84,0)

42. Илья Маньков (Россия) – 29,2 (84,0)

Попытка 2

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 68,7 (103,5)

2. Даниэль Хубер (Австрия) – 66,3 (106,0)

3. (Норвегия) – 64,7 (101,0)...

8. Данил Садреев (Россия) – 62,0 (99,5)...

19. Евгений Климов (Россия) – 56,3 (97,5)...

26. Роман Трофимов (Россия) – 51,0 (96,0)...

45. Михаил Назаров (Россия) – 39,4 (89,0)...

50. Илья Маньков (Россия) – 36,3 (88,0)

Попытка 3

1. (Россия) – 65,5 (101,5)

2. Гранеруд (Норвегия) – 58,4 (104,5)

3. (Словения) – 58,2 (102,0)...

8. Данил Садреев (Россия) – 54,0 (96,0)...

37. (Россия) – 37,5 (87,5)...

39. Илья Маньков (Россия) – 35,8 (90,0)...

47. Михаил Назаров (Россия) – 26,6 (83,0)