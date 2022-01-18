МОК может пересмотреть правила допуска на Олимпиаду-2022, чтобы спортсмены, недавно переболевшие коронавирусом, могли выступить на Играх

Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает возможность изменения противоэпидемиологических правил на Олимпиаде-2022, чтобы спортсмены, недавно переболевшие коронавирусом, смогли выступить на Играх.

Об этом сообщил операционный директор МОК Пьер Дюкре.

По действующему регламенту такие спортсмены должны пройти дополнительное тестирование, если заболевание было перенесено за 30 дней до отправления в Пекин. Два отрицательных ПЦР-теста нужно сдать не менее чем за восемь рабочих дней до планируемой даты отъезда в Китай.

«Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры. Это позволит увеличить число участников соревнований.

Все подобные ситуации будут рассмотрены в отдельном порядке, чтобы МОК и оргкомитет «Пекин-2022» могли найти компромисс и сделать все возможное, чтобы допустить таких спортсменов. Но безопасность все равно стоит для нас на первом месте», – заявил Дюкре.

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