Расписание олимпийского турнира по горным лыжам спорту в Пекине-2022

С 6 по 19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по бобслею. Они состоятся в Национальном горнолыжном центре в Яньцине.
Sports.ru представляет расписание турнира (время московское).
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Горнолыжный спорт
6 февраля
- 06:00 — Мужчины. Скоростной спуск
7 февраля
- 05:15 — Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд;
- 08:45 — Женщины. Гигантский слалом. Второй заезд.
8 февраля
- 06:00 — Мужчины. Супергигант.
9 февраля
- 05:15 — Женщины. Слалом. Первый заезд;
- 08:45 — Женщины. Слалом. Второй заезд.
10 февраля
- 05:30 — Мужчины. Горнолыжная комбинация. Скоростной спуск;
- 09:15 — Мужчины. Горнолыжная комбинация. Слалом.
11 февраля
- 06:00 — Женщины. Супергигант.
13 февраля
- 05:15 — Мужчины. Гигантский слалом. Первый заезд;
- 08:45 — Мужчины. Гигантский слалом. Второй заезд.
15 февраля
- 06:00 — Женщины. Скоростной спуск.
16 февраля
- 05:15 — Мужчины. Слалом. Первый заезд;
- 08:45 — Мужчины. Слалом. Второй заезд.
17 февраля
- 05:30 — Женщины. Горнолыжная комбинация. Скоростной спуск;
- 09:00 — Женщины. Горнолыжная комбинация. Слалом.
19 февраля
- 06:00 — Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. ⅛ финала;
- 06:47 — Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. ¼ финала;
- 07:14 — Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. Полуфиналы;
- 07:37 — Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. Малый финал;
- 07:46 — Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. Большой финал.
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