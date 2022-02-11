Расписание олимпийского турнира по горным лыжам спорту в Пекине-2022

С 6 по 19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по бобслею. Они состоятся в Национальном горнолыжном центре в Яньцине.

Sports.ru представляет расписание турнира (время московское).

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Горнолыжный спорт

6 февраля

06:00 — Мужчины. Скоростной спуск

7 февраля

05:15 — Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд;

08:45 — Женщины. Гигантский слалом. Второй заезд.

8 февраля

06:00 — Мужчины. Супергигант.

9 февраля

05:15 — Женщины. Слалом. Первый заезд;

08:45 — Женщины. Слалом. Второй заезд.

10 февраля

05:30 — Мужчины. Горнолыжная комбинация. Скоростной спуск;

09:15 — Мужчины. Горнолыжная комбинация. Слалом.

11 февраля

06:00 — Женщины. Супергигант.

13 февраля

05:15 — Мужчины. Гигантский слалом. Первый заезд;

08:45 — Мужчины. Гигантский слалом. Второй заезд.

15 февраля

06:00 — Женщины. Скоростной спуск.

16 февраля

05:15 — Мужчины. Слалом. Первый заезд;

08:45 — Мужчины. Слалом. Второй заезд.

17 февраля

05:30 — Женщины. Горнолыжная комбинация. Скоростной спуск;

09:00 — Женщины. Горнолыжная комбинация. Слалом.

19 февраля

06:00 — Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. ⅛ финала;

06:47 — Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. ¼ финала;

07:14 — Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. Полуфиналы;

07:37 — Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. Малый финал;

07:46 — Параллельный слалом. Смешанная дисциплина. Большой финал.

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