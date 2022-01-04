Елена Вяльбе: «Непряева сегодня превзошла себя. Мне кажется, это была ее лучшая гонка в гору»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) поделилась эмоциями после победы в общем зачете «Тур де Ски».

– Никогда не стоит быть уверенным в победе, даже когда имеешь такое преимущество перед последней гонкой. Гора – это абсолютно непредсказуемая гонка, минута преимущества на горе вообще ни о чем. Шведка могла отыграть эту минуту, безусловно. Такое бывало не раз, поэтому переживали и болели до самых последних мгновений.

Гора – это не Наташин конек, скажем так, потому что она мышечная, достаточно тяжелая. Но Наташа сегодня превзошла себя. Мне кажется, это была ее лучшая гонка в гору, хотя хороших гонок было немало и раньше.

– После победы на «Тур де Ски» как оцените перспективы Непряевой на ?

– Я не занимаюсь предсказаниями. Кто-то использует «Тур де Ски» в качестве одного из этапов подготовки к Олимпийским играм. И тренер так считает, и я – пока Наташа не в суперформе, которая необходима для Олимпиады. Дай бог, чтобы все получилось, – сказала Вяльбе.

«Сейчас у меня слезы на глазах. Шли к этому почти 12 лет. Гора – это сложная история, тут можно и за 400 метров проиграть. Очень напряженно было всю гонку. Наталья – большой молодец, боец, сейчас это, думаю, придаст ей еще больше сил и уверенности тоже. Сейчас ей просто напишу, что горжусь ей и верю в нее», – цитирует главу «Р-Спорт».

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