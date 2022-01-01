Терентьев о падении в спринте на «Тур де Ски»: «На повороте Клэбо начал выкатывать и своими пятками мне прям по лыжам, срубил меня»

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о своем падении в полуфинале спринта «классикой» на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
– Шел вторым на спуск, на повороте Клэбо начал выкатывать и своими пятками мне прям по лыжам.
– То есть он перестроился перед вами?
– И прям по лыжам, и срубил меня, получается.
– Поговорили с ним сейчас?
– Убежал.
– Поговорить, может быть, стоит?
– Что он скажет? Что он ничего не видел?
– Какие-то протесты будем, может, подавать?
– Ничего не будем.
– В четвертьфинале вам Свенссон выдернул палку?
– Да, на старте ручка вылетела. Такое бывает, очень редко, но бывает. Я на одной палке толкался, старался далеко не отпускать. Те, кто бежали впереди, видимо, не поняли, что случилось, и никто не начал добавлять резко. Не видел, кто дал палку, кто-то из наших.
– Много сил потратили?
– Да нет, сил было еще нормально. Я все контролировал. Примерно так и хотел пробежать забег, только без сломанной палки, – сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».