Терентьев о падении в спринте на «Тур де Ски»: «На повороте Клэбо начал выкатывать и своими пятками мне прям по лыжам, срубил меня»

Российский лыжник рассказал о своем падении в полуфинале спринта «классикой» на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

– Шел вторым на спуск, на повороте Клэбо начал выкатывать и своими пятками мне прям по лыжам.

– То есть он перестроился перед вами?

– И прям по лыжам, и срубил меня, получается.

– Поговорили с ним сейчас?

– Убежал.

– Поговорить, может быть, стоит?

– Что он скажет? Что он ничего не видел?

– Какие-то протесты будем, может, подавать?

– Ничего не будем.

– В четвертьфинале вам Свенссон выдернул палку?

– Да, на старте ручка вылетела. Такое бывает, очень редко, но бывает. Я на одной палке толкался, старался далеко не отпускать. Те, кто бежали впереди, видимо, не поняли, что случилось, и никто не начал добавлять резко. Не видел, кто дал палку, кто-то из наших.

– Много сил потратили?

– Да нет, сил было еще нормально. Я все контролировал. Примерно так и хотел пробежать забег, только без сломанной палки, – сказал Терентьев в эфире .