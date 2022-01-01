Терентьев о падении в спринте на «Тур де Ски»: «На повороте Клэбо начал выкатывать и своими пятками мне прям по лыжам, срубил меня»

Теги Кубок мира сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии сборная Швеции Йоханнес Клэбо Оскар Свенссон Александр Терентьев Лыжи

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о своем падении в полуфинале спринта «классикой» на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

– Шел вторым на спуск, на повороте Клэбо начал выкатывать и своими пятками мне прям по лыжам.

То есть он перестроился перед вами?

– И прям по лыжам, и срубил меня, получается.

Поговорили с ним сейчас?

– Убежал.

Поговорить, может быть, стоит?

– Что он скажет? Что он ничего не видел?

Какие-то протесты будем, может, подавать?

– Ничего не будем.

В четвертьфинале вам Свенссон выдернул палку?

– Да, на старте ручка вылетела. Такое бывает, очень редко, но бывает. Я на одной палке толкался, старался далеко не отпускать. Те, кто бежали впереди, видимо, не поняли, что случилось, и никто не начал добавлять резко. Не видел, кто дал палку, кто-то из наших.

Много сил потратили?

– Да нет, сил было еще нормально. Я все контролировал. Примерно так и хотел пробежать забег, только без сломанной палки, – сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные