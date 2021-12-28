Йоханнес Клэбо: «Не хожу с надеждой, что Большунов травмируется или заболеет. Хочу, чтобы он был в лучшей форме и на «Тур де Ски», и на Олимпиаде»

Норвежский лыжник поделился ожиданиями от «Тур де Ски» и соперничества с россиянином .

– «Тур де Ски» будет серьезной тренировкой перед ?

– Да, можно и так сказать. Я не готовлюсь к тому, что на «Тур» придутся мои лучшие дни этой зимы. «Тур де Ски» важен как соревнование после пребывания на высоте. Но это не значит, что ты не хочешь быстро бежать.

– Что скажешь насчет начала сезона в исполнении Большунова?

– Возможно, он еще не проявил себя с лучшей стороны. Он не был так хорош, каким мы видели его раньше.

– Как думаешь, о чем говорят его травмы?

– Понятия не имею, я слишком мало знаю об этом. Я знаю по себе, что форма может колебаться. Несколько лет назад я пробивался через старт сезона, взял перерыв после Давоса, вернулся на «Тур де Ски» и был в хорошей форме. Так может быть и с Большуновым.

Я не хожу с надеждой, что он травмируется или заболеет. Я хочу, чтобы он был в лучшей форме и на «Тур де Ски», и на Олимпийских играх. Тогда соревноваться гораздо веселее. С нетерпением жду новой встречи с Большуновым, – сказал Клэбо.

«Тур де Ски» больше не испытание на выносливость. Что с форматом, защитит ли Большунов титул и почему Россия нелепо упустила квоту?