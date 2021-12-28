Йоханнес Клэбо: «Не хожу с надеждой, что Большунов травмируется или заболеет. Хочу, чтобы он был в лучшей форме и на «Тур де Ски», и на Олимпиаде»

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился ожиданиями от «Тур де Ски» и соперничества с россиянином Александром Большуновым.

«Тур де Ски» будет серьезной тренировкой перед Олимпиадой?

– Да, можно и так сказать. Я не готовлюсь к тому, что на «Тур» придутся мои лучшие дни этой зимы. «Тур де Ски» важен как соревнование после пребывания на высоте. Но это не значит, что ты не хочешь быстро бежать.

Что скажешь насчет начала сезона в исполнении Большунова?

– Возможно, он еще не проявил себя с лучшей стороны. Он не был так хорош, каким мы видели его раньше.

Как думаешь, о чем говорят его травмы?

– Понятия не имею, я слишком мало знаю об этом. Я знаю по себе, что форма может колебаться. Несколько лет назад я пробивался через старт сезона, взял перерыв после Давоса, вернулся на «Тур де Ски» и был в хорошей форме. Так может быть и с Большуновым.

Я не хожу с надеждой, что он травмируется или заболеет. Я хочу, чтобы он был в лучшей форме и на «Тур де Ски», и на Олимпийских играх. Тогда соревноваться гораздо веселее. С нетерпением жду новой встречи с Большуновым, – сказал Клэбо.

«Тур де Ски» больше не испытание на выносливость. Что с форматом, защитит ли Большунов титул и почему Россия нелепо упустила квоту?

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